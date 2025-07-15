Генсек НАТО заявил, что поставляемое Киеву оружие будет немедленно применяться в бою

Рютте: поставляемое Украине оружие будет сразу же использоваться в бою

Американское оружие, которое будет поставляться на Украину через страны Североатлантического альянса, предназначено для немедленного применения в боевых действиях. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Он отметил, что используемая Альянсом логистика позволяет сразу же использовать оружие на поле боя. Все передаваемые Киеву вооружения упакованы в комплекты и готовы для применения с максимальной эффективностью.

Рютте подчеркнул, что все поставки американского оружия на Украину будут профинансированы европейскими государствами НАТО.

14 июля генеральный секретарь НАТО назвал логичным решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об оказании военной помощи Украине.

В тот же день Трамп заявил, что США и Европейский союз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, Соединенные Штаты будут заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмет на себя Европа. Координация поставок будет осуществляться Организацией Североатлантического договора (НАТО) и американским представителем при альянсе Мэттью Уитакером.

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.