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ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали семь населенных пунктов Белгородской области
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Украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе в селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА повреждена кровля здания сельхозпредприятия. В Шебекино движущийся легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона», — написал он.

Он также добавил, что в селе Николаевка Белгородского района дрон атаковал частное домовладение, а еще четыре FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие. По предварительной информации, никто не пострадал.

Российский регион регулярно подвергает атакам со стороны украинской армии.

Недавно Гладков сообщил, что пять человек получили ранения в результате детонации после атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области. По словам главы региона, женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья, а также четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Там пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.

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