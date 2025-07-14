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В ЛНР в результате атак беспилотников пострадали мирные жители

Правительство ЛНР: два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА на республику
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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале местного правительства.

По ее словам, ранения получила женщина в Сватовском районе. Местную жительницу доставили в больницу с минно-взрывной травмой.

«В больницу попал и житель Лисичанска. Сочетанные раны головы, груди и конечностей он получил, находясь в машине у своего дома», — добавила Пащенко.

13 июля дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину в Шебекинском округе Белгородской области. Инцидент произошел на участке дороги Архангельское — Шамино.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате удара пострадал водитель автомобиля. У него диагностировали рваную рану, мирного жителя доставили в областную клиническую больницу. Транспортное средство, в свою очередь, оказалось полностью уничтожено огнем.

12 июля в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. Сотрудник правоохранительных органов получил ранения правой руки и правой ноги в результате атаки украинского БПЛА.

Ранее в Липецкой области при падении обломков сбитого дрона пострадали два человека.

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