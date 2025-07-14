Германия и Норвегия закупят Украине Patriot

Зеленский заявил, что Германия и Норвегия готовят решение по Patriot для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для Украины купят Германия и Норвегия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины», — сказал он.

До этого Зеленский уточнил, что Германия купит для Киева две системы ПВО Patriot, одну — Норвегия.

14 июля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США и Евросоюз (ЕС) договорились о поставках оружия Украине. Штаты собираются производить, а оплачивать его будет Европа. Координацией поставок займутся НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.

Также Трамп анонсировал выделение Украине 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot союзниками Вашингтона. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Глава Белого дома отметил, что США будут готовы в дальнейшем передать партнерам новые системы ЗРК взамен тех, которые окажутся в распоряжении Киева.

Ранее в Пентагоне не смогли объяснить слова Трампа о «комплексах» Patriot для Украины.