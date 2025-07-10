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Германия может купить у США две системы ПВО для Украины

Зеленский: Норвегия и ФРГ могут купить у США три системы ПВО Patriot для Украины
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Норвегия и ФРГ могут купить у США три системы ПВО Patriot для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по восстановлению Украины в Риме.

«С президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивный диалог относительно систем Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам», — рассказал Зеленский.

По его словам, две из этих систем Украине купит Германия, одну — Норвегия, о чем уже заключены договоренности. Какого рода эти договоренности он не уточнил, однако сообщил, что сейчас Киев ожидает от Вашингтона даты покупки систем.

Ранее США призвали страны, ожидающие поставки ЗРК Patriot, отложить их ради Украины.

В конференции в Риме 10 июля приняли участие около 3,5 тыс. человек — представители 40 стран и международных организаций, двух тысяч компаний, а также гражданского общества и местных властей. Также на мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Рютте раскритиковал срок поставки систем Patriot партнерам по НАТО.

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