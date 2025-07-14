В Пентагоне не смогли объяснить слова Трампа о «комплексах» Patriot для Украины

Пентагон не смог ответить, что Трамп имел в виду под «комплексами» Patriot

Пентагон не смог разъяснить РИА Новости, что именно президент США Дональд Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.

Отвечая на вопрос, шла ли речь о 17 батареях или о 17 ракетах, в американском оборонном ведомстве рекомендовали обратиться за разъяснениями в Белый дом.

До этого Трамп сообщил, что США и Евросоюз (ЕС) договорились о поставках оружия Украине. Штаты собираются производить, а оплачивать его будет Европа. Координацией поставок займутся НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.

Также президент США анонсировал выделение Украине 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot союзниками Вашингтона. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Трамп отметил, что США будут готовы в дальнейшем передать партнерам новые системы ЗРК взамен тех, которые окажутся в распоряжении Киева.

Ранее Трамп выразил недовольство позицией России по Украине.