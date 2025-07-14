В США раскрыли подробности о поставках оружия на Украину

Соединенные Штаты будут поставлять Украине на деньги европейских налогоплательщиков излишки вооружений. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтт Уитэкер в эфире Fox News.

«Президент Трамп заявил сегодня, что $350 млрд из средств американских налогоплательщиков ушло на поддержку Украины. Больше этого не будет», — сообщил он.

Уитэкер пояснил, что Штаты могут поставлять только ту часть оружия, которого у Вашингтона достаточно, и даже имеются излишки. Вооружения не будут передавать Киеву во вред Пентагону.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Белом доме заявил, что объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.

Он также заявил, что союзники Вашингтона смогут выделить Киеву 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, это произойдет в ближайшие дни.

Ранее Трамп выразил готовность продать странам НАТО ракеты для передачи Украине.