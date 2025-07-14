ВС России начали зачистку под Константиновкой

Вооруженные силы (ВС) России начали зачистку близ Константиновки в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Под Константиновкой началась зачистка огневых мешков, и Российская армия пошла со стороны Яблоновки всего в семи километрах от самого города», — говорится в сообщении.

Источник сообщил, что ВС России вышли на дорогу, ведущую на Степановку. Отмечается, что штурм Константиновки уже «не за горами». Примерных дат начала боевых действий в населенном пункте источник не называет.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что около 8 тысяч украинских солдат могут попасть в «огневой мешок» ВС России в селе Константиновка в ДНР. В районе населенного пункта образовался так называемый карман протяженностью 16 километров, внутри которого могут находиться восемь бригад, включая три механизированные.

Накануне американское издание The New York Times выдало похожую информацию. Оно сообщило, что из-за постоянных атак российских дронов ВСУ оказались в «огненном мешке» под Константиновкой.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Маяк в ДНР.