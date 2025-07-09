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Около 8 тысяч солдат ВСУ могут попасть в «огневой мешок» у Константиновки в ДНР

Mash: до 8000 солдат ВСУ могут попасть в огневой мешок ВС РФ в Константиновке ДНР
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Около 8 тысяч украинских солдат могут попасть в «огневой мешок» ВС России в селе Константиновка в ДНР, сообщает Telegram-канал Mash.

Как пишет Mash, ссылаясь на российских военных, в районе Констаниновки образовался так называемый «карман», протяженностью 16 километров, внутри которого могут находиться восемь бригад, включая три механизированные. Одна из них --«Скала», известная своими «мясными штурмами».

С северной части российские войска «добивают Часов Яр», с юга бойцов ВСУ теснят в сторону Константиновки. Кроме того, по информации канала, активные боестолкновения сейчас идут в селе Романовка, южнее города. При этом самая многочисленная линия обороны ВСУ расположена юго-восточнее. ВС РФ на всех этих участках фронта ведут активное наступление.

По информации Mash, в составе ВСУ есть подразделения иностранных наемников. Российские военные «начали натыкаться на не унесенные некрологи ( в сообщении, скорее всего, говорится про оставленные тела - Прим. ред.) иностранных наемников, среди них есть англичане, грузины, а также представители французского легиона».

Накануне американское издание The New York Times сообщило, что из-за постоянных атак российских дронов ВСУ оказались в «огненном мешке» под Константиновкой. Эту информацию подтвердили несколько бойцов и офицеров ВСУ. По их словам, резкий рост эффективности российских беспилотных войск связан с появлением элитного подразделения операторов БПЛА «Рубикон».

Ранее российские военные установили огневой контроль над трассой снабжения ВСУ в ДНР.

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