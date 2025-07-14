В Кремле высказались о планах США поставить ЗРК Patriot на Украину

США продолжают поставлять на Украину вооружения, военную технику и амуницию. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, как в Кремле оценивают поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Европу для последующей передачи Украине.

«Много было слов сказано о дороговизне [комплексов Patriot] и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы — что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники США продолжались и продолжаются на Украину», — сказал Песков.

14 июля агентство Reuters со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон собирается передать Киеву дополнительные ЗРК Patriot. По словам хозяина Белого дома, Украина нуждается в данных комплексах, так как президент РФ Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Трамп не стал раскрывать, сколько именно единиц техники США намерены поставить на Украину. В то же время он отметил, что Европейский союз должен будет возместить США стоимость Patriot.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.