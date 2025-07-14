На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о планах США поставить ЗРК Patriot на Украину

Песков: США продолжают снабжать Украину вооружениями и амуницией
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

США продолжают поставлять на Украину вооружения, военную технику и амуницию. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, как в Кремле оценивают поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Европу для последующей передачи Украине.

«Много было слов сказано о дороговизне [комплексов Patriot] и так далее. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы — что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники США продолжались и продолжаются на Украину», — сказал Песков.

14 июля агентство Reuters со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа сообщило, что Вашингтон собирается передать Киеву дополнительные ЗРК Patriot. По словам хозяина Белого дома, Украина нуждается в данных комплексах, так как президент РФ Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Трамп не стал раскрывать, сколько именно единиц техники США намерены поставить на Украину. В то же время он отметил, что Европейский союз должен будет возместить США стоимость Patriot.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами