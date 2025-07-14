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В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки дронов ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки уничтожили три бомбы и 120 беспилотников ВСУ
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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 120 дронов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени системы ПВО уничтожили три украинские управляемые авиационные бомбы.

Утром 14 июля в Минобороны РФ заявили, что ночью над российскими регионами перехватили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атака дронов ВСУ продолжалась с 20:30 до 7:00 мск.

Больше всего целей — шесть — сбили в Орловской области. Еще два беспилотника уничтожили в воздушном пространстве Брянской области, по одному — в Республике Крым и Курской области. Над акваторией Черного моря также ликвидировали один БПЛА.

13 июля украинский дрон атаковал село Чайки в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что из-за действий ВСУ пострадали два бойца подразделения «Орлан». У одного из них диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног, у второго — многочисленные ранения и минно-взрывную травму. Врачи оценили состояние обоих пострадавших как тяжелое.

Ранее в Белгороде изменили алгоритм оповещения об атаках БПЛА.

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