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Эксперт определил уязвимое место Зеленского

Эксперт Коротченко: уничтожение ЗРК Patriot ослабляет Зеленского
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Уничтожение пусковых установок и радиолокационной станции из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще больше ослабляет президента республики Владимира Зеленского. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с News.ru.

Эксперт подчеркнул, что выбивание военной инфраструктуры Украины является одной из приоритетных целей, которую решают Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации.

По словам Коротченко, уничтожение двух дополнительных установок и радаров еще более ослабляет Зеленского, однако это не влияет на первоначальные планы России, — они будут интенсифицированы максимально.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на Украину новые ЗРК Patriot. Глава Белого дома подчеркнул, что ЗРК необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Ранее Трамп обвинил Путина в желании «забрать все» на Украине.

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