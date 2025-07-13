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В украинском городе частично пропал свет после взрыва

В городе Сумы на Украине произошел взрыв, город частично обесточен
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинском городе Сумы произошел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Сумы» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в городе частично пропало электроснабжение. Другие подробности инцидента не сообщаются. Также не говорится, есть ли пострадавшие в результате этого взрыва.

Чуть ранее этим днем в Сумской области был включен сигнал воздушной тревоги.

13 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России прорвались в Мирополье в Сумской области, наступая на Сумы. Кроме того, российские военные взяли большую часть Александрии. Активные бои продолжаются в районе Юнаковки и Кондратовки.

Сумское направление является одним из самых сложных для украинской армии. 10 июля стало известно, что весь штаб батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировал в одном из подразделений на Сумском направлении. Других подробностей не приводится.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные выставляют заградительные отряды на Сумском направлении. Он отметил, что командование ВСУ отправляет на этот участок фронта все больше людей, которых отлавливают на улице. Заградотряды не позволяют украинским войскам отступать, а также сдаваться в плен, уточнил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что Юнаковка превратилась в кладбище для сотен украинских солдат.

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