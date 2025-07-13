Второй украинский город за сутки оказался частично обесточен после взрыва

Жители города Николаев на юге Украины частично остались без света после прилета. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

На видеозаписи, появившейся в сети, можно увидеть столб черного дыма, который поднимается в воздух с места, куда был нанесен удар. После попадания снаряда, по всей видимости, произошел взрыв с последующим возгоранием. По данным портала, на место происшествия выехали пожарные.

Что именно стало целью удара, не сообщается. Также нет сведений о пострадавших.

13 июля издание «Общественное. Сумы» сообщило о взрыве в городе Сумы. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь отметил, что после этого в населенном пункте частично пропало электроснабжение. По его словам, без света остались некоторые районы Сум. Чуть ранее этим днем в Сумской области был включен сигнал воздушной тревоги.

12 июля взрыв прогремел в городе Днепре на юго-востоке Украины. Никаких подробностей этого инцидента не приводится. Известно лишь то, что в этот день на всей территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.