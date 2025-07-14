В России назвали оккупантами «миротворцев», готовящихся к отправке на Украину

Западный военный контингент в случае его размещения на Украине будет приравнен к оккупационным войскам. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Западный военный контингент на Украине ничего общего с миротворческой миссией не имеет, это будут обычные оккупанты, которым Украина интересна как сырьевая база и плацдарм против России», — сказал Рогов.

Он добавил, что отправка военных западных стран, в частности Франции и Великобритании, на Украину сделает их гарантированными участниками военного конфликта.

10 июля президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек.

Макрон не исключил, что объединенные силы включат и других европейских партнеров и могут быть предоставлены в распоряжение НАТО. По его словам, они станут основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине.

Ранее был назван город, где откроют штаб-квартиру «коалиции желающих» по Украине.