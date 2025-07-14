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Разведчик «Хаски» рассказал о пленении иностранных наемников ВСУ

ТАСС: ВС РФ в селе Карла Маркса пленили иностранных наемников ВСУ
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Oleg Petrasiuk/AP

Военные группировки российских войск «Восток» в боях за село Карла Маркса в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал разведчик с позывным «Хаски».

«Командир группы взял пленных, причем еще и иностранных пленных, наемники оказались», — поделился подробностями разведчик.

По его словам, иностранные наемники находились в одном из домов, штурм которого занял не более пяти минут.

13 июля в Минобороны РФ сообщили, что бойцы армии РФ взяли под контроль населенный пункт Карла Маркса в ДНР. Кроме того, российские военные в этот день заняли село Николаевка.

До этого командир разведгруппы российской группировки «Восток» с позывным «Изи» рассказал, что бойцы ВСУ получили приказ при отступлении уничтожить населенный пункт вместе с мирными жителями.

По его словам, это удалось выяснить благодаря радиоперехвату. Стало известно, что украинская сторона отказалась от контратаки и решила уничтожить село, используя дроны с зажигательными боеприпасами. «Изи» добавил, что атака велась именно по объектам внутри населенного пункта.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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