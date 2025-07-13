МО России: российские военные взяли под контроль Николаевку и Карла Маркса в ДНР

Подразделения российских войск взяли под контроль Николаевку и Карла Маркса в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Карла Маркса», – проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого в Минобороны России сообщили, что российская группировка войск «Запад» после взятия под контроль населенного пункта Зеленая Долина в ДНР продолжает двигаться вперед.

О переходе Зеленой Долины под контроль российских войск Минобороны сообщало несколькими часами ранее. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ вынудили украинские формирования отступить из Зеленой Долины в ДНР на вторую и третью линии обороны. При этом командование ВСУ перебросило одно из отступивших подразделений к донецкому селу Колодези.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.