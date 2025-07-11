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Зеленая Долина в ДНР перешла под контроль российских войск

Минобороны РФ: группировка «Запад» взяла под контроль Зеленую Долину в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

11 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы Вооруженных сил РФ вынудили украинские формирования отступить из Зеленой Долины в ДНР на вторую и третью линии обороны. При этом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило одно из отступивших подразделений к донецкому селу Колодези. Как сказал специалист, оперативно-тактическая обстановка на данном участке фронта также «складывается не самым лучшим образом» для украинских войск.

За день до этого Марочко сообщил, что военнослужащие ВС РФ подошли к подконтрольному ВСУ городу Северску в Донецкой народной республике на расстояние менее одного километра. Российским солдатам удалось приблизиться к населенному пункту за счет взятия под контроль территории севернее Чубаровского пруда, который находится к востоку от Северска.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Толстой в ДНР.

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