Зеленая Долина в ДНР перешла под контроль российских войск

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

11 июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы Вооруженных сил РФ вынудили украинские формирования отступить из Зеленой Долины в ДНР на вторую и третью линии обороны. При этом командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило одно из отступивших подразделений к донецкому селу Колодези. Как сказал специалист, оперативно-тактическая обстановка на данном участке фронта также «складывается не самым лучшим образом» для украинских войск.

За день до этого Марочко сообщил, что военнослужащие ВС РФ подошли к подконтрольному ВСУ городу Северску в Донецкой народной республике на расстояние менее одного километра. Российским солдатам удалось приблизиться к населенному пункту за счет взятия под контроль территории севернее Чубаровского пруда, который находится к востоку от Северска.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Толстой в ДНР.