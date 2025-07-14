Несмотря на то, что британский наемник Джордан Чедвик погиб на Украине два года назад, тайна его гибели навсегда останется неразгаданной. Об этом пишет британский журналист Колин Фримен в статье для Telegraph.

24 июня 2023 года Чедвик был обнаружен мертвым в водохранилище недалеко от Краматорска Донецкой народной республики. Руки мужчины были связаны за спиной, он находился в воде не более одного-двух дней. Все свидетельствовало о том, что кто-то пытался спрятать его тело. Водоем находился в 48 км к западу от ближайшей линии фронта и никогда не был частью зоны боевых действий, говорится в статье.

Наемники, с которыми Чедвик воевал в одном подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ), были выходцами из западных сил специального назначения. Но они по какой-то причине отказались давать показания.

Фримен пишет, что однажды ночью между Чедвиком и другими наемниками в доме, где они находились, произошла ссора. Британец стал вести себя агрессивно, поэтому на него надели пластиковые наручники и выставили за дверь.

«Мы думаем, что он пошел к воде сам, так как было бы трудно заставить его пойти туда против его воли», — заявила журналисту следователь города Краматорск спустя два года после трагедии.

Фримен сомневается, что Чедвик мог погибнуть таким образом. Он добавил, что с учетом событий на Украине и нежелания его товарищей вспоминать события трагической ночи, загадочная гибель британца останется неразгаданной.

В сентября 2023 года телеканал Sky News со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Великобритании сообщал, что на Украине на дне пруда найдено тело британского военного со связанными руками за спиной. Это был 31-летний Джордан Чедвик, ранее служивший в шотландской гвардии.

Газета Sun выдвинула версию, что Чедвик мог быть подвергнут пыткам и ликвидирован другим иностранным наемником. По данным издания, «перепуганные товарищи» Чедвика утверждали, что мужчину пытали с применением воды. Жидкость в легких наемника не была идентична той, что в водоеме. Полиция заподозрила в совершении преступления австралийско-ливанского наемника.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция готовят размещение до 50 тысяч европейских солдат на Украине.