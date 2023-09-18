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Появились первые версии гибели британского наемника Чедвика на Украине

Sun: британского наемника на Украине мог пытать и ликвидировать другой боевик

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Umit Bektas/Reuters

Британский наемник Джордан Чедвик на Украине, тело которого нашли в водоеме на Украине, мог быть подвергнут пыткам и ликвидирован другим иностранным наемником. Такую версию выдвинула газета Sun.

По данным издания, «перепуганные товарищи» Чедвика назвали главным подозреваемым другого британского военнослужащего. Они утверждают, что мужчину пытали с применением воды, жидкость в его легких не была идентична той, что в водоеме.

Как пишет Sun, от другого британского наемника Дэниела Берка также мог избавится его товарищ. Полиция подозревает в совершении преступления австралийско-ливанского наемника.

В начале сентября телеканал Sky News со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Великобритании сообщал, что на Украине на дне пруда найдено тело британского военного со связанными руками за спиной.

Согласно информации канала, 31-летний Джордан Чедвик ранее служил в шотландской гвардии.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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