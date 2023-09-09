В пруду на Украине нашли мертвым британского военного со связанными руками

На Украине на дне пруда найдено тело британского военного со связанными руками за спиной. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Великобритании.

Согласно информации канала, это Джордан Чедвик, его возраст — 31 год, ранее он служил в шотландской гвардии.

«Мы предоставляем помощь семье погибшего», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в прошлом году подданный Соединенного Королевства уехал на Украину в целях вступления в «интернациональный легион».

Как передает Би-би-си, близкие Чедвика узнали о трагедии в конце июня, репатриация тела на родину была осуществлена 7 августа.

В МИД Британии уточнили, что держат связь с местными властями и добавили, что проведут расследование обстоятельств гибели британца на Украине в феврале следующего года.

Минобороны России ранее сообщало, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

Глава британского генштаба Патрик Сандерс до этого говорил, что при уничтожении танка Challenger 2 российскими военными испытал сильные эмоции.

Ранее американский наемник раскрыл, когда ВСУ предпримут новую попытку большого наступления.