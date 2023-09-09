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В пруду на Украине нашли мертвым британского военного со связанными руками

Sky News: связанного британского наемника нашли мертвым в водоеме на Украине

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

На Украине на дне пруда найдено тело британского военного со связанными руками за спиной. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Великобритании.

Согласно информации канала, это Джордан Чедвик, его возраст — 31 год, ранее он служил в шотландской гвардии.

«Мы предоставляем помощь семье погибшего», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в прошлом году подданный Соединенного Королевства уехал на Украину в целях вступления в «интернациональный легион».

Как передает Би-би-си, близкие Чедвика узнали о трагедии в конце июня, репатриация тела на родину была осуществлена 7 августа.

В МИД Британии уточнили, что держат связь с местными властями и добавили, что проведут расследование обстоятельств гибели британца на Украине в феврале следующего года.

Минобороны России ранее сообщало, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

Глава британского генштаба Патрик Сандерс до этого говорил, что при уничтожении танка Challenger 2 российскими военными испытал сильные эмоции.

Ранее американский наемник раскрыл, когда ВСУ предпримут новую попытку большого наступления.

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Операция на Украине
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