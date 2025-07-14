На Украине сообщили о взрыве в Харьковской области

Взрыв прогремел в Харьковской области Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Чугуевской общине в Харьковской области был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В настоящий момент в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

13 июля издание «Общественное. Сумы» сообщило о взрыве в городе Сумы. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь отметил, что после этого в населенном пункте частично пропало электроснабжение. По его словам, без света остались некоторые районы Сум. Чуть ранее этим днем в Сумской области был включен сигнал воздушной тревоги.

12 июля взрыв прогремел в городе Днепре на юго-востоке Украины. Никаких подробностей этого инцидента не приводится. Известно лишь то, что в этот день на всей территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины.