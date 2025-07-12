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В украинском Днепре произошел взрыв

На Украине сообщили о взрыве в Днепре на фоне воздушной тревоги
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Взрыв произошел в городе Днепре на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Никаких подробностей не приводится.

Сейчас на всей территории Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

12 июля глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в результате взрывов во Львове были повреждены два промышленных объекта. По данным издания «Страна.ua», было разрушено здание крупного львовского предприятия «Электрон», специализирующегося на производстве различных видов электроники.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские военнослужащие в период с 5 по 11 июля нанесли шесть массированных ударов по военным объектам на территории Украины. В рамках выполнения боевых задач подразделения Вооруженных Сил РФ задействовали передовые образцы высокоточного вооружения. Среди прочего, активно применялись ударные беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Ранее в МИД Украины отреагировали на массированный удар ВС РФ по Киеву.

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