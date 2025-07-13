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МАГАТЭ зафиксировало стрельбу на Запорожской АЭС

Инспекторы МАГАТЭ сообщили о стрельбе на ЗАЭС прошлой ночью
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали стрельбу на территории Запорожской АЭС в субботу вечером. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

С 22:00 в течение часа наблюдалась интенсивная стрельба из огнестрельного оружия. Утром специалисты обнаружили множество гильз малого калибра возле пятого и шестого энергоблоков.

«Любая военная активность на территории крупной АЭС недопустима», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Повреждений объектов станции не выявлено.

11 июля мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации. По его словам, удар произошел в ночь на 11 июля, около 01:00 по московскому времени. Пухов отметил, что в этот момент в здании не было работников, никто не пострадал.

Гросси сообщил, что МАГАТЭ получило информацию об атаке беспилотника на мэрию Энергодара.

Ранее в МАГАТЭ заявили о правильном решении Украины передать ядерное оружие РФ в 90-е.

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