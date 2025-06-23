Ракетный удар по военному полигону ВСУ под Херсоном попал на видео

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, на котором запечатлен удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Давыдов Броде Херсонской области.

Речь идет о кадрах объективного контроля, снятых с разведывательного дрона. В ролике видно, как кассетные боеприпасы взрываются над полигоном.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что расчет «Искандер-М» ударил по полигону ВСУ в Давыдов Броде. В ведомстве отметили, что в населенном пункте в результате разведывательных мероприятий был обнаружен учебно-тренировочный полигон противника. После анализа цели было принято решение о нанесении ракетного удара в момент наибольшего скопления украинских военных на полигоне.

По данным Минобороны, в результате атаки было уничтожено более 10 автомобилей, расчет средств противовоздушной обороны, дрон-перехватчик типа «Таран», а потери личного состава ВСУ превысили 70 человек.

Ранее ВС России ударили «Искандером-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области.