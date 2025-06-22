В Минобороны России рассказали об ударе «Искандера» по тренировочному полигону ВСУ

Расчет «Искандер-М» ударил по украинскому полигону в Давыдов Броде Херсонской области, заявили в Министерстве обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в населенном пункте в результате разведывательных мероприятий был обнаружен учебно-тренировочный полигон Вооруженных сил Украины. После анализа цели было принято решение о нанесении ракетного удара в момент наибольшего скопления украинских военных на полигоне.

В Минобороны утверждают, что в результате атаки было уничтожено более 10 автомобилей, расчет средств противовоздушной обороны, дрон-перехватчик типа «Таран», а потери личного состава ВСУ превысили 70 человек.

До этого в сухопутных войсках ВСУ заявили, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что для выяснения произошедшего была создана спецкомиссия, также принимаются дополнительные меры безопасности в случае нанесения повторного удара.

Ранее ВС РФ с помощью дрона «Герань» нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ.