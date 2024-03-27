В Кишиневе заявили, что Молдавию превращают в анклав против РФ

Молдавия не желает, чтобы ее использовали как пешку в геополитической игре против РФ. Об этом заявил один из лидеров молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля, его слова приводит РИА Новости.

«(Западные страны хотят.– прим. ред.) использовать нашу страну в качестве пешки в этой геополитической борьбе… Мы не нуждаемся в этих игрищах», — заявил он, подчеркнув, что нынешнее положение Молдавии ведет к тому, что из нее могут сделать плацдарм против России.

Он обратил внимание, что вовлечение Молдавии в геополитическую «игру» против России отрицательным образом повлияет на социально-экономическое положение дел в государстве.

До этого депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский, заявил, что политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу.

По его словам, власти Молдавии также ведут серьезную борьбу с оппозиционными политиками, которые стремятся возобновить отношения с РФ и странами СНГ, ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Приднестровье не планирует обращаться к Москве с просьбой о вступлении в РФ.