Кимаковский раскрыл, после взятия какого города оборона ВСУ в ДНР посыпется окончательно

Кимаковский: с взятием ВС РФ Часова Яра оборона ВСУ в ДНР посыпется окончательно

Освобождение Часова Яра приведет к обвалу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Константиновки, Славянска и Дружковки. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Падение Часова Яра будет означать падение обороны Константиновки, далее Дружковки и Славянска», — сказал он.

Кимаковский подчеркнул, что с падением обороны ВСУ в Часовом Яре российские войска фактически возьмут Константиновку в огневой мешок.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что городские бои в Часовом Яре продолжаются, противник пока имеет возможность перебрасывать резервы.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее появилось видео с водружением российского флага над освобожденным селом в ДНР.