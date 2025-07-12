Военнослужащие РФ закрепились на новых позициях в Часовом Яре Донецкой области. О контроле над большей частью населенного пункта ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение. Противник сохраняет присутствие лишь в отдельных кварталах», — сказал Марочко.

По его данным, российские подразделения продолжают закрепляться на достигнутых рубежах.

7 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска улучшили позиции в Часовом Яре.

2 июля сообщалось, что российские войска взяли под контроль расположенный рядом с Часовым Яром поселок Николаевка.

Город Часов Яр, как и близлежащие населенные пункты, играет важную роль в силу своего географического положения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Когда российские военнослужащие установят контроль над городом, они смогут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Ранее генерал ФРГ признал инициативу ВС РФ на Украине.