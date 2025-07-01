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Юнаковка превратилась в кладбище для сотен украинских солдат

Condottiero: Юнаковка стала братской могилой для бригад ВСУ
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Село Юнаковка в Сумской области превратилось в братскую могилу для сотен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Condottiero.

По данным автора канала, сейчас в районе Юнаковки ведутся ожесточенные бои. Украинская армия ежедневно лишается там живой силы и техники. Несмотря на потери, как сообщает Condottiero, командование ВСУ не собирается сдаваться и бросает в бой резервы из второго и третьего эшелона, пытаясь закрыть дыры в обороне. Отмечается, что переброшенные в этот район резервы даже не были до конца укомплектованы.

В публикации говорится, что за сутки были зафиксированы десять попыток ВСУ пробиться вперед: несколько в районе Андреевки, Новониколаевки и Яблоновки, три у населенного пункта Садки и еще четыре у самой Юнаковки. Все они закончились неудачей для бойцов ВСУ, подчеркивает автор канала.

До этого главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в своем Telegram-канале объявил о создании в ВСУ специальной группы по вопросам обороны городов и общин Сумской области.

По словам главкома ВСУ, первоочередными задачами группы станет усиление укреплений, а также наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений в Сумской области. Отвечать за выполнение этих задач будет специально назначенное должностное лицо, однако кто именно, Сырский уточнять не стал.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.

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