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В зоне спецоперации заметили Porsche Cayenne

SHOT: в зоне спецоперации заметили Porsche Cayenne в составе бригады ВС России
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В зоне проведения спецоперации на Украине был замечен Porsche Cayenne в составе бригады ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Porsche ушла из России на СВО в составе российской штурмовой бригады», — прокомментировали авторы видео.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, показана сперва боевая машина пехоты (БМП), которая не смогла проехать по грязи. Также путь не смог преодолеть и багги, а вот Porsche Cayenne проехал с легкостью.

Видно, что у кроссовера разбита фара и сбоку висит бронежилет.

До этого ТАСС сообщало, что двадцатилетний военнослужащий штурмового подразделения 61-й бригады морской пехоты Северного флота с позывным «Малой» в одиночку взял в плен разведчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове в дельте Днепра.

По словам бойца, он спрятался с пленным под антидроновое одеяло. «Малой» отметил, что указывал пленному давать командирам ложные координаты дислокации российских военных. Боец смог дождаться помощи от сослуживцев и вернуться на левый берег с помощью радиоприемника.

Ранее командир ВС РФ рассказал о подлом поступке наемника ВСУ.

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