На Украине заявили, что убийцами полковника СБУ были иностранцы

Убийцами полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича были иностранные граждане. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской национальной полиции.

«Благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей, аналитиков уголовного анализа были установлены причастные к совершению преступления — ими оказались мужчина и женщина, граждане другой страны», — говорится в сообщении.

По данным нацполиции, фигуранты дела получили сведения о местоположении схрона с оружием, после чего совершили убийство. Впоследствии подозреваемые хотели «залечь на дно», но их местоположение было установлено, отметили в ведомстве.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале обратил внимание, что, согласно ориентировке, подозреваемую зовут Нармин Гулиева. Журналист предположил, что женщина имела азербайджанское происхождение.

Несколькими часами ранее в СБУ заявили о ликвидации возможных убийц Воронича. По данным ведомства, они оказали сопротивление при попытке задержания.

Днем 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов. В том числе контрольный в голову. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что застреленный в Киеве подполковник СБУ был связан с убийством Моторолы.