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ВСУ ударили по харьковским селам

Ганчев: при обстреле ВСУ пострадала пожилая жительница Таволжанки
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате обстрела ВСУ сел в Харьковской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил в Telegram-канале глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

По его информации, украинские военные нанесли удар по Таволжанке и Лимау Второму. В результате 86-летняя жительница Таволжанки получила ранение. Ее госпитализировали с помощью российских военнослужащих.

Этой ночью двое мирных жителей пострадали при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области. У пострадавшей женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у ее мужа — баротравму. Скорая помощь доставила их в больницу.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар. Там тоже загорелась кровля. Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля , было верным.

Ранее украинские военные атаковали здание администрации Энергодара.

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