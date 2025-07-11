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В Минобороны рассказали о действиях военных после взятия под контроль Зеленой Долины

МО: группировка «Запад» продолжает продвижение после освобождения Зеленой Долины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская группировка войск «Запад» после взятия под контроль населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой народной республике (ДНР) продолжает двигаться вперед. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, бойцы уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков, после чего штурмовые группы зашли на вражеские позиции, зачистили дома, подвалы и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ», — говорится в сообщении.

О переходе Зеленой Долины под контроль российских войск Минобороны сообщало несколькими часами ранее. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ вынудили украинские формирования отступить из Зеленой Долины в ДНР на вторую и третью линии обороны. При этом командование ВСУ перебросило одно из отступивших подразделений к донецкому селу Колодези.

Ранее стало известно о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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