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Военный эксперт заявил об отступлении украинских формирований в ДНР

Марочко: российские бойцы вынудили ВСУ отступить из Зеленой Долины в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие вынудили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступить на вторую и третью линии обороны в районе села Зеленая Долина в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе активных боевых действий и давления Вооруженных сил РФ на украинские позиции в населенном пункте Зеленая Долина <...> боевики <...> вынужденно покинули данный населенный пункт и передислоцировались на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее Зеленой Долины», — сказал он.

По словам специалиста, командование ВСУ перебросило одно из отступивших подразделений к селу Колодези в ДНР. Марочко подчеркнул, что оперативно-тактическая обстановка на данном участке фронта также «складывается не самым лучшим образом» для украинских войск.

9 июля Telegram-канал Mash со ссылкой на бойцов ВС РФ сообщил, что около восьми тысяч солдат ВСУ рискуют попасть в «огневой мешок» российских подразделений в донецком селе Константиновка. Журналисты выяснили, что в районе населенного пункта образовался так называемый карман протяженностью 16 км. Внутри него могут находиться восемь бригад украинских войск, в том числе три механизированные.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Толстой в ДНР.

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