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Ганчев сообщил о приближении ВС РФ к Купянску

Ганчев: после взятия Соболевки до Купянска остается несколько километров
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РИА Новости

После освобождения Соболевки российским военным остается пройти несколько километров до Купянска Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска. Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага», — заявил он.

Рогов добавил, что на данном участке фронта ситуация для украинских военных складывается критическая.

Населенный пункт Соболевка в Харьковской области был взят под контроль российских войск 6 июля.

Всего за прошедшую неделю, как сообщили в оборонном ведомстве, войска России взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Противника удалось выбить из Мелового в Харьковской области, Предтечино, Червоная Зирка, Разино и Новоукраинка в ДНР.

Ранее в РФ допустили переход Одессы и Харькова под контроль российских войск к концу лета.

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