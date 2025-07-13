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Военный эксперт сообщил, что ВС РФ серьезно закрепились в Зеленой Долине

Марочко: ВС России серьезно закрепились в Зеленой Долине в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военные Вооруженных сил (ВС) России серьезно закрепились во взятой под контроль 11 июля Зеленой Долине в Донецкой народной республике (ДНР) и создали плацдарм для дальнейшего продвижения. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские войска получили большой стратегический успех благодаря взятию под контроль этого села, поскольку оно находится на возвышенности. И, естественно, украинские военные лишились серьезных оперативно-тактических возможностей.

«Мы уже серьезно закрепились в данном населенном пункте, и, по сути, Зеленая Долина будет служить нам плацдармом для дальнейшего продвижения», — отметил Марочко.

При этом военный эксперт уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют в попытке вернуть утраченные рубежи и позиции.

6 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что после взятия под контроль Соболевки ВС РФ остается пройти несколько километров до Купянска. По его словам, российские бойцы постепенно перерезают логистические артерии, тем самым беря в окружение купянскую группировку ВСУ.

Ранее Марочко сообщил об ударах по ВСУ в Купянске с пяти направлений.

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