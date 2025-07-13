Военный эксперт рассказал об ударах по ВСУ в Купянске с пяти направлений

Марочко: ВС РФ наносят удары по ВСУ в Купянске сразу с пяти направлений

Российские войска имеют успех в боях на двуреченском плацдарме и наносят удары по дислоцированной в Купянске Харьковской области группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу с пяти направлений. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Купянск. Мы развиваем успех с созданного двуреченского плацдарма. Здесь, по моей оценке, около пяти направлений удара наших войск. И мы на данный момент занимаемся как раз лишением украинских боевиков логистики в Купянске», — уточнил он.

При этом военный эксперт подчеркнул, что говорить «о серьезном заходе» Вооруженных сил (ВС) России в Купянск преждевременно. Он отметил, что у Киева еще есть возможность снабжать группировку в городе.

Кроме того, украинские войска довольно-таки серьезно укрепили сам населенный пункт, поэтому лобовые атаки со стороны российских войск нецелесообразны, сообщил Марочко.

6 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что после взятия под контроль Соболевки ВС РФ остается пройти несколько километров до Купянска. По его словам, российские бойцы постепенно перерезают логистические артерии, тем самым беря в окружение купянскую группировку ВСУ.

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