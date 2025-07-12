В российских регионах за ночь уничтожили более 30 украинских БПЛА

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Больше всего целей — 16 — уничтожили в Брянской области. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — в Республике Крым, три — в Ростовской области, два — в Курской области. В Краснодарском крае и Воронежской области, а также над акваторией Азовского моря перехватили по одному БПЛА.

11 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник атаковал деревню Суходол в Беловском районе. Из-за действий ВСУ пострадали четыре человека — 53-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 32, 33 и 45 лет. Раненых доставили в Беловскую центральную районную больницу, при этом врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Ранее в Курской области после атаки БПЛА начался пожар на территории предприятия.