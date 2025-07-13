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На Украине возмутились задержанием ветерана ВСУ с ампутацией

ТАСС: на Украине возмутились задержанием ветерана ВСУ с ампутацией
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Видеозапись, на которой демонстрируется задержание полицейскими ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ампутацией, вызвала широкий общественный резонанс на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«На Украине вызвала широкий общественный резонанс видеозапись, на которой свыше десяти полицейских задерживают одного ветерана ВСУ, уволенного из Армии Украины после ампутации конечности», — сказал он.

Согласно предварительной информации, экс-военнослужащий ВСУ выступал против вырубки леса.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что украинским военнослужащим часто ампутируют руки и ноги из-за врачебных ошибок при наложении жгута раненым.

В июне украинские полицейские задержали восемь человек, причастных к помощи уклонявшимся от службы военнообязанным с пересечением границы. Группировка действовала в Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях.

Ранее стало известно, что в Днепре полицейские удаляли информацию об уклонистах из базы розыска.

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