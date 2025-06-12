В Днепре полицейские удаляли информацию об уклонистах из базы розыска

Двое полицейских в Днепре за деньги удаляли сведения о розыске уклонистов

Сотрудники правоохранительных органов в Днепре за деньги удаляли информацию о розыске тех или иных уклонистов из базы данных. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины в Telegram-канале.

О подозрении было заявлено двум полицейским. По данным ведомства, одна из них уже находится в СИЗО.

«Правоохранители удаляли информацию о розыске уклонистов [из базы данных]. За это люди, желавшие избежать мобилизации, платили от $1000 до $2000», — говорится в публикации.

Из нее следует, что всего полицейские удалили сведения о более чем 850 гражданах. Благодаря этому они «заработали» более $1 млн.

9 июня Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись в грузовике со скотом. Под стражей оказались два жителя Винницкой области, житель Черкасской области и житель Волыни.

Как рассказали в ведомстве, в фуре было оборудовано двойное дно. Уклонисты прятались внизу, а сверху размещались шесть животных и различные вещи.

Ранее на Украине задержали депутата, помогавшего уклонистам попасть за границу.