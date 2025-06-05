Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто ампутируют руки и ноги из-за врачебных ошибок при наложении жгута раненым. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

В подтверждение своих слов украинский парламентарий привела комментарий военного врача Ираклия Андроникашвили, который воюет в составе украинских войск. По его словам, при ранениях конечностей медики накладывают турникеты слишком высоко, из-за чего впоследствии бойцам приходится проводить ампутации без возможности последующей установки протеза.

Военный врач также подчеркнул, что такого исхода можно избежать, если медики наложат новый турникет ниже и снимут предыдущий. Андроникашвили отметил, что часто военные лишались ноги из-за неправильной остановки кровотечения, хотя достаточно было воспользоваться кровоостанавливающим тампоном.

«Это частый случай. Командование Медицинских сил ВСУ игнорирует. Неудивительно, держал ли генерал [медсил ВСУ Анатолий] Казмирчук хотя бы турникет в руке?», — написала депутат.

В марте сообщалось, что российским военным медикам удалось разработать новые методы для лечения бойцов, отравившихся в ходе операции «Поток» в Курской области. Врачи принимали военнослужащих с симптомами неспецифического воспаления легких после ингаляции продуктов гальванизации труб, нефтепродуктов, содержащихся в этой трубе. Как рассказал медик, «пришлось поломать голову» и продумать определенную схему, поскольку с подобной проблемой еще никто в мире не сталкивался.

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