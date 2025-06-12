На Украине задержали группу мужчин, помогавших уклонистам выезжать из страны

Полиция Украины задержала восемь человек, помогавших уклонистам за деньги

Украинские полицейские задержали восемь человек, причастных к помощи уклонявшимся от службы военнообязанным с пересечением границы. Об этом пресс-служба полиции Украины сообщила в своем Telegram-канале.

«В одном из преступных эпизодов злоумышленники попытались подкупить работников пограничной службы, однако были задержаны правоохранителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка действовала в Закарпатской, Черновицкой и Волынской областях. Задержанные помогали уклонистам уехать в Белоруссию и Румынию. За свои услуги они брали от $7 тысяч до $20 тысяч.

9 июня Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись в грузовике со скотом. Под стражей оказались два жителя Винницкой области, житель Черкасской области и житель Волыни.

Как рассказали в ведомстве, в фуре было оборудовано двойное дно. Уклонисты прятались внизу, а сверху размещались шесть животных и различные вещи.

Ранее стало известно, что в Днепре полицейские удаляли информацию об уклонистах из базы розыска.