В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Самарской области. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на приложение МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого воздушную тревогу объявили в Тамбовской области.

Вечером 12 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, поскольку силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности. Позже губернатор рассказал, что в одном из районов Воронежской области средства ПВО обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

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