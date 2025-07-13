В Тамбовской области объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Тамбовской области. Об этом местных жителей предупредили в приложении МЧС РФ.

«Экстренная информация РСЧС: Внимание!!! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Сигнал при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов Воронежской области средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников. По словам главы региона, в результате атаки по предварительным данным никто не пострадал. В области продолжает действовать режим опасности атаки дронов.

Ранее на Кубани из-за падения обломков БПЛА вспыхнули поля.