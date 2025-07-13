Воронежскую область атаковали БПЛА

В одном из районов Воронежской области средства ПВО (противовоздушной обороны) обнаружили и ликвидировали несколько беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что предварительно никто не пострадал. В области продолжает действовать режим опасности атаки дронов.

Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, поскольку силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности, и посоветовал следить за дальнейшими оповещениями от властей и экстренных служб.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее Гладков показал момент удара дрона ВСУ по «Белгород-Арене».