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Военкор показал видео «выкуривания» украинских военных из «Улея»

Коц: операторы БПЛА ZVENO выкуривают бойцов ВСУ из укрепрайона вблизи Орехова
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Военный корреспондент Александр Коц показал, как российские операторы группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZVENO «выкуривают» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из «Улея» вблизи Орехово. Видеозапись работы военных он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, «Улей» — это укрепрайон ВСУ, расположенный на западе от населенного пункта Орехово. Коц отметил, что украинские военные окопались в садах Новоандреевки.

Российские операторы БПЛА наносят удары зажигательными боеприпасами по опорным пунктам противника, «буквально выжигая» позиции ВСУ, добавил военкор.

12 июня в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Петровское и Алексеевки.

В российских силовых структурах отметили, что взятие под контроль села Петровское (украинское название — Орехово) открыло путь бойцов Вооруженных сил РФ к главному логистическому хабу украинских войск. Речь идет о выходе российских военных к селу Новопавловка на границе ДНР с Днепропетровской областью.

Ранее офицер сообщил, что ВС РФ зашли в Петровское при помощи обмана.

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