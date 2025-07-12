Военкор показал видео «выкуривания» украинских военных из «Улея»

Военный корреспондент Александр Коц показал, как российские операторы группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ZVENO «выкуривают» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из «Улея» вблизи Орехово. Видеозапись работы военных он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, «Улей» — это укрепрайон ВСУ, расположенный на западе от населенного пункта Орехово. Коц отметил, что украинские военные окопались в садах Новоандреевки.

Российские операторы БПЛА наносят удары зажигательными боеприпасами по опорным пунктам противника, «буквально выжигая» позиции ВСУ, добавил военкор.

12 июня в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Петровское и Алексеевки.

В российских силовых структурах отметили, что взятие под контроль села Петровское (украинское название — Орехово) открыло путь бойцов Вооруженных сил РФ к главному логистическому хабу украинских войск. Речь идет о выходе российских военных к селу Новопавловка на границе ДНР с Днепропетровской областью.

Ранее офицер сообщил, что ВС РФ зашли в Петровское при помощи обмана.