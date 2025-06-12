Раскрыто значение взятия российскими военными Петровского в ДНР

Взятие под контроль населенного пункта Петровское (украинское название — Орехово) в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь бойцов РФ к главному хабу украинских войск. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о выходе военных Вооруженных сил (ВС) РФ к селу Новопавловка, которое находится на границе ДНР с Днепропетровской областью. Силовики уточнили, что на данный момент этот населенный пункт является ключевым логистическим хабом противника.

«Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров», — сказал собеседник агентства.

12 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР — Петровское и Алексеевку.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, в том числе бригаде беспилотных систем и десантно-штурмовой. Бои шли в окрестностях населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка в ДНР.

В результате этих боевых действий противник потерял до 500 военных, пять бронемашин, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий, уточнили в МО.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области российскими бойцами попало на видео.