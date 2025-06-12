МО РФ: ВС РФ заняли Петровское и Алексеевку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» заняли населенные пункты Петровское и Алексеевку в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные нанесли поражение тяжелой механизированной, четырем механизированным, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригаде нацгвардии.

Бои шли в районах населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Новоподгорное в Днепропетровской области.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 500 военных, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

До этого украинский аналитический ресурс DeepState сообщал, что Вооруженные силы РФ за последнее время продвинулись сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий.

Российские военнослужащие добились определенных успехов в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, подразделения ВС РФ продвинулись у Богдановки и Троицкого недалеко от границы Днепропетровской области и в районе Днепроэнергии.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области российскими бойцами попало на видео.