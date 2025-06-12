На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска заняли два населенных пункта в ДНР

МО РФ: ВС РФ заняли Петровское и Алексеевку в ДНР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» заняли населенные пункты Петровское и Алексеевку в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные нанесли поражение тяжелой механизированной, четырем механизированным, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и бригаде нацгвардии.

Бои шли в районах населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Новоподгорное в Днепропетровской области.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 500 военных, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

До этого украинский аналитический ресурс DeepState сообщал, что Вооруженные силы РФ за последнее время продвинулись сразу на нескольких направлениях в зоне боевых действий.

Российские военнослужащие добились определенных успехов в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, подразделения ВС РФ продвинулись у Богдановки и Троицкого недалеко от границы Днепропетровской области и в районе Днепроэнергии.

Ранее пересечение границы Днепропетровской области российскими бойцами попало на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами