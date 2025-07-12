В Белгороде украинский дрон попал в жилой дом

SHOT: на проспекте Ватутина в Белгороде дрон ВСУ влетел в жилой дом

Украинский беспилотник влетел в многоэтажный дом на проспекте Ватутина в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В доме выбило окна. Предварительно, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что беспилотник повредил кровлю здания.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что в результате атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением в городскую больницу №2. Медики окажут ей всю необходимую помощь.

До этого губернатор подтвердил атаки ВСУ на два социальных объекта в столице региона. В своем заявлении губернатор подчеркнул, что никаких сведений о пострадавших не поступало. Гладков добавил, что сотрудники всех оперативных служб уже находятся на местах падения дронов. Другая информация о последствиях атаки пока уточняется.

Одним из первых об атаке украинского БПЛА на «Белгород Арену» написал Telegram-канал Baza. Он же опубликовал видеозапись, на которой видно, как летательный аппарат врезается в крышу спорткомплекса.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю в Белгородской области.